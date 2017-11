Emprego na indústria em julho tem maior crescimento desde maio de 2004 Segundo o IBGE, entre julho de 2007 e julho de 2008, houve crescimento dos postos de trabalho em 13 dos 18 setores pesquisados.

Rio de Janeiro - O nível de emprego no setor industrial brasileiro subiu pelo segundo mês consecutivo, com alta de 0,7% em julho, em relação ao mês anterior, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo mostra que a variação foi a maior desde maio de 2004, quando a expansão foi de 1%.



Segundo o IBGE, entre julho de 2007 e julho de 2008, houve crescimento dos postos de trabalho em 13 dos 18 setores pesquisados, com destaque para os setores de máquinas e equipamentos (12,3%), meios de transporte (9,6%), máquinas, aparelhos eletroeletrônicos e de comunicações (11,6%) e produtos químicos (11,1%).



Das14 regiões pesquisadas, 11 registraram crescimento no número de empregos. Os melhores desempenhos foram registrados em Minas Gerais, com aumento de 6,6% na geração de emprego, em comparação com julho do ano passado, seguido de São Paulo (4,3%) e Região Norte e Centro-Oeste (2,8%). Por outro lado, houve reduções no contingente de trabalhadores em Pernambuco (-4,4%), Santa Catarina (-1,1%) e Região Nordeste (-0,3%).