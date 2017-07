Desempregado é morto com tiro na cabeça quatro dias após completar 18 anos Segundo relato de testemunhas à polícia, suspeito do crime havia participado da festa de aniversário da vítima no sábado.

Um desempregado identificado até o momento pelo apelido de Edinho foi morto com um tiro na cabeça na noite desta terça-feira (12) em um bar na Redinha, bairro da zona Norte de Natal. Edinho havia completado 18 anos no sábado (9).



Segundo relato de testemunhas à polícia, o suspeito do crime havia participado da festa de aniversário de Edinho no sábado. O principal suspeito é um homem de nome Valdeci. A polícia continua em diligência para localizá-lo e prendê-lo.



Edinho já teve envolvimento com infrações quando era menor de idade, inclusive chegando a ficar recolhido na Delegacia de Atendimento ao Adolescente (DEA).



De acordo com testemunhas, Edinho estava bebendo com amigos no bar quando Valdeci se aproximou e o executou com um tiro no rosto, fugindo em seguida.



Ainda não se sabe da motivação do crime. O assassinato será investigado pela equipe do 13º Distrito Policial, na Redinha.