O trecho da Rua Manoel Coringa de Lemos, próximo a Praça São João Batista, em Ponta Negra, estará interditado nesta segunda-feira (22) para realização da Semana de Qualidade de Vida do Distrito Sanitário Sul. Segundo o Departamento de Fiscalização de Trânsito da STTU, a intervenção acontecerá das 8h às 18h.O evento será realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Os agentes de trânsito estarão no local para orientar o tráfego de veículos até a conclusão dos trabalhos. O telefone 156 estará à disposição dos usuários para ocorrências na via pública. A ligação é gratuita.

Fonte: Prefeitura do Natal