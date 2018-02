Eleições 2008: Saiba o que pode e o que não pode neste domingo

Neste domingo (5), o Brasil inteiro passará por mais um momento de transição em sua história política. Milhões de eleitores deverão escolher entre mais de 15 mil candidatos a prefeituras de todo o país, além dos postulantes ao cargo de vereador. A votação terá início às 8h e terminará às 17h.Pelas regras do Tribunal Superior Eleitoral, “caso nesse horário haja ainda eleitores para votar, serão entregues senhas numeradas a todos os presentes, começando pelo último da fila, e em seguida os eleitores serão convidados a entregar os seus títulos ou documentos de identificação, para que sejam admitidos a votar”.

consultou o guia do eleitor do TSE e esclarece os questionamentos mais comuns em dias de eleições. Em casos de dúvidas, como locais de votação, o eleitor pode realizar consulta ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TER-RN), no telefone

0800 282 6500

Como será a votação?

A partir das 8h, o eleitor deve se dirigir a sua seção portando o título de eleitor ou algum documento de identificação. Após se identificar ao mesário e assinar a ficha eleitoral, o cidadão segue até a urna eletrônica. Primeiro, deve-se digitar os cinco números do candidato a vereador, ao aparecer a foto, confirma-se o voto. Segundo, o eleitor digitará os dois números do candidato à Prefeito e, após verificar a foto, apertar CONFIRMAR mais uma vez. O voto é secreto.

Como corrigir o voto?

Em caso de se confundir ou apertar alguma tecla errada, digite a tecla laranja (CORRIGE) e repita o procedimento anterior.

Posso votar no partido (voto de legenda)?

Caso você queira votar na legenda, digite o número do partido, que corresponde aos dois primeiros algarismos do número do candidato e confirme o seu voto apertando a tecla verde (CONFIRMA). O voto na legenda só será possível em relação ao cargo de vereador.

Posso votar sem o título de eleitor?

O eleitor, mesmo sem a apresentação do título, poderá votar, desde que seu nome conste no cadastro de eleitores da seção constantes da urna eletrônica, e exiba documento oficial com foto que comprove sua identidade.

O que devo fazer para justificar o voto?

O formulário de justificativa eleitoral é fornecido gratuitamente aos eleitores até o encerramento da votação do segundo turno nos cartórios eleitorais, no site do TSE , nos locais de votação ou de justificativa, no dia da eleição e em outros locais, desde que haja prévia autorização do juiz eleitoral.

Qual o prazo para justificar a ausência à urna?

O eleitor que deixar de votar por se encontrar ausente de seu domicílio eleitoral e não justificar a falta no dia da eleição poderá fazê-lo até o dia 4 de dezembro de 2008, em relação ao primeiro turno, e até o dia 26 de dezembro de 2008, em relação ao segundo turno de votação, por meio de requerimento dirigido ao juiz da zona eleitoral em que é inscrito.

Fiscais podem fazer propaganda eleitoral?

No recinto das seções eleitorais e das juntas apuradoras, será proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto quecontenha qualquer propaganda de partido político ou coligação ou candidato. Já aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, só é permitido que, em suas vestes ou crachás, constem o nome e a sigla do partido político ou coligação a que sirvam.

O que é proibido ao eleitor?

O eleitor não pode usar o telefone celular, ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos ou de rádio-transmissão durante o exercício do voto. O uso de celular durante a votação é expressamente proibido, pois é preciso resguardar o sigilo do voto. É proibido ao eleitor fazer qualquer manifestação pública que possa configurar propaganda de boca de urna. Assim, apesar de poder portar bandeira, botton e o número de seus candidatos e/ou partidos políticos, o eleitor não pode manifestar-se pedindo votos, seja por voz ou gestos.

Sou portador de necessidade especial, como votar?

Portador de necessidades especiais poderá contar com o auxílio de pessoa de sua confiança, inclusive para digitar os números na urna, desde que autorizado pelo presidente da mesa. Já o portador de deficiência visual pode fazer o uso de qualquer instrumento mecânico auditivo que possua ou que lhe for fornecido pela mesa receptora de votos, além do sistema de áudio, quando disponível, e o uso da marca de identificação da tecla número 5 da urna.