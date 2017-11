Souza treina normalmente e diz que está pronto para jogar

Tudo normal no time do América. Souza deve mesmo ser escalado com a camisa 10. Assim foi no coletivo desta quarta-feira (10) à tarde no Machadão. O meia treinou, nada sentiu e está pronto para comandar o América em mais um grande desafio na Série B do Brasileiro.



Falando à reportagem de Nominuto.com o meia americano disse que nada sentiu -ele estava sentindo uma torcicolo - e que se sentiu bem durante a sua participação no coletivo de apronto. "Treinei normalmente, nada senti, e estou aí, pronto para ajudar sempre, espero poder fazer um bom jogo e conseguir ajudar meus companheiros a conseguir uma bela vitória, pois o mais importante de tudo é tirar o América dessa má situação e dar alegria a essa torcida que tem nos dado tanto apoio", disse Souza após o treino.



O técnico Ruy Scarpino parece ter atendido aos anseios da torcida, e pôs em campo uma formação ofensiva. O meio-campo formado por Júlio Terceiro, Luís Maranhão, Souza, Aloísio e Cascata, com Marcelo Nicácio ficando de referência na frente.



A defesa esteve formada por Maizena, Gonçalves ( Emerson), Robson e Marciano. Na segunda parte da prática que durou mais ou menos 80 minutos, o treinador fez algumas alterações, mas deixa pistas claras de que vai trabalhar com três meias criativos na partida - Souza, Aloísio e Cascata.



No coletivo, Souza trabalhou pelo lado esquerdo do campo, Aloísio pelo lado direito, assim meio que ao estilo de Messi, no Barcelona, e Cascata foi o, vamos dizer assim, "ponta-de-lança", se aproxiamando bem do atacante Marcelo Nicácio.



A torcida, que compareceu em bom número ao Machadão, gostou da movimentação da equipe. Depois, como é normal em coletivo, o técnico Ruy Scarpino fez algumas alterações - Jefferson no lugar de Luís Maranhão, Emerson na vaga de Gonçalves, Souza descansou para a entrada de Saulo, e Max, no lugar de Nicácio.



Ressonância



Sentindo dores na coxa direita o meia Fábio Neves foi poupado do treino. O jogador passa por exame de ressonância magnética para saber a real gravidade da lesão. Ele deve mesmo ficar fora da partida contra o Vila Nova.