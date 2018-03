Deputados federais vencem em 13 cidades

Dos 93 deputados que disputaram as eleições municipais neste domingo (5), 13 foram eleitos no primeiro turno e 14 disputarão o segundo turno, marcado para o dia 26 de outubro, nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Destes, 10 encabeçam a chapa e quatro concorrem pela vice-prefeitura. Metade dos que estão no segundo turno enfrentará o atual ocupante da prefeitura.O número de deputados candidatos nesta eleição superou a marca de 2004, quando 85 parlamentares enfrentaram as urnas. Naquele ano, 11 conseguiram eleger-se já no primeiro turno. Entre os partidos, o PT conseguiu o maior número de prefeituras (3), seguido do PMDB, PR e PSB, todos com duas cada. O partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva era o que possuía o maior número de deputados candidatos (17).Os eleitos tomarão posse no dia 1º de janeiro de 2009 e as vagas ocupadas por eles na Câmara serão preenchidas pelos suplentes. ( Veja como é definido o suplente ). Para os que disputarão o segundo turno, as campanhas serão retomadas nesta terça (7). O horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão recomeça no próximo dia 13.As eleições deste ano foram marcadas pelo clima de tranqüilidade. Cerca de 128,9 milhões de brasileiros estiveram aptos a votar no dia de ontem, que também marcou os 20 da promulgação da Constituição Federal. Confira a relação dos deputados eleitos e dos que disputarão o segundo turno.