Câmara e Senado farão esforço concentrado no período pré-eleitoral

Em agosto e setembro, período que antecede as eleições municipais, a Câmara e o Senado deverão trabalhar em esforço concentrado. O funcionamento das duas Casas deverá ser decidido na próxima semana pelos seus presidentes em acordo com os líderes partidários.Os presidentes do Senado, Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN), e da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), pretendem fazer sessões deliberativas (de votações) em três semanas no mês de agosto e duas em setembro. Nas demais semanas, haveria um recesso branco para permitir que os deputados e senadores trabalhem na campanhas municipais em seus estados.“Acho que deveremos adotar o sistema de se ter esforço concentrado pelo menos em três semanas em agosto e duas semanas em setembro, mas eu não quero antecipar nada antes de combinar com as lideranças”, disse.Tradicionalmente em períodos pré-eleitorais, a Câmara funciona em regime de esforço concentrado com trabalhos em duas semanas de agosto e em uma de setembro, mas este ano o esforço concentrado deverá de três semanas no mês de agosto e duas em setembro.

* Fonte: Agência Brasil.