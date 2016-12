Garibaldi diz que suplência de senador é assunto de proposição legislativa

Geraldo Magela Garibaldi Filho: "Os titulares têm melhores condições de votar"

“Os titulares, de fato, têm melhores condições de votar, mas os suplentes, quando aqui chegam, também estão investidos do mandato. A presença dos suplentes não provoca qualquer alteração nas votações. A situação dos suplentes está sendo enfrentada através daquela proposição que está tramitando. Não há outra maneira de tratar esse problema”, disse.Mudanças nas regras para a suplência de senador já foram aprovadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e aguardam inclusão na ordem do dia do Plenário. Elas estão previstas em substitutivo a sete propostas de emenda à Constituição (PECs) que tramitam em conjunto.Ainda na tarde da terça-feira, o Senado empossou Casildo Maldaner na vaga do senador Raimundo Colombo (DEM-SC). Com a posse de Marco Antonio Costa (DEM-TO) no lugar de Kátia Abreu (DEM-TO), que acaba de licenciar-se, sobe para 19 o número de suplentes.Em razão das eleições municipais de outubro, esse número deve ainda crescer. Pelo menos três senadores devem afastar-se para se candidatar: Patrícia Saboya (PDT-CE), candidata em Fortaleza, Marcelo Crivella (PRB-RJ), no Rio de Janeiro, e Almeida Lima (PMDB-SE), em Aracaju.