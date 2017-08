Diego Hypólito cai no solo e deixa medalha olímpica escapar

Comitê Olímpico Brasileiro Diego Hypólito não conseguiu confirmar o favoritismo.

Sua nota final foi 15.200, bem abaixo dos 15.950 com os quais se classificou para a decisão. O brasileiro ficou na sexta colocação e o medalha de ouro foi o chinês Zou Kai, com 16.050. A prata ficou com Gervasio Deferr, da Espanha, com 15.775; e o bronze, com Anton Golotsutskov, da Rússia, com 15.725.Visivelmente desapontado com a queda que sofreu no último exercício da final do solo dos Jogos Olímpicos Pequim 2008, Diego Hypólito não conseguiu encontrar uma explicação para o que ocorreu com ele em sua apresentação, neste domingo (17), no Ginásio Nacional da capital da China. O brasileiro já saiu do tablado com lágrimas nos olhos e, enquanto arguardava sua nota, não parava de repetir que não acredita no que havia acontecido."Jamais esperei que isso pudesse acontecer. Era um elemento que realizava há anos e eu nunca havia errado. Não sei explicar o que aconteceu", comentou o ginasta, bastante abatido, quando passou pela área reservada para os jornalistas.Diego explicou que estava bem na competição. Mas, em função do sexto lugar obtido nos Jogos, desculpou-se com o torcedor brasileiro. "Peço desculpas ao povo brasileiro que torceu por mim", disse, antes de seguir para o vestiário.



*Com informações do COB.