Estado esclarece que cumpre com determinação orçamentária para saúde

Ellen Paes Na procuradoria do estado, os processos judiciais para aquisição de medicamentos fazem pilha.

A série especial que vem repercutindo o caso desde a última segunda-feira (7) pelomostrou que nos últimos dois anos aumentou mais de 100% o número desses processos impetrados na 4ª Vara da Fazenda Pública pedindo o custeio de tratamentos de saúde especiais.A demanda chega a atingir cerca de cinco processos por dia. “É, realmente, isso é um número muito alto e com essa demanda crescente nós nem conseguimos parar para pensar em uma forma de resolver o problema definitivamente”, explica a procuradora.Segundo ela, o estado vem cumprindo o os valores mínimos determinados pela Constituição Brasileira para a Saúde – de 12% do orçamento do estado.De acordo com a Coordenadoria de Orçamento e Finanças, no primeiro quadrimestre de 2007, dos quase R$ 20 milhões destinados para medicamentos, cerca de R$ 1,5 milhão foi destinado para sentenças judiciais.O montante total destinado à saúde no orçamento inicial de 2007 era da ordem de R$ 834 milhões, sendo R$ 553 milhões de recursos do tesouro estadual e quase R$ 282 milhões de outras fontes, como o Ministério da Saúde, receitas próprias e convênios.Segundo o cardiologista Denizar Vianna, em entrevista à revista Isto È do último dia 30 de abril, as estimativas de custos para saber se vale a pena incluir um medicamento na lista de remédios disponíveis no SUS é feita através da farmacoeconomia.Ela consiste em duas etapas: a primeira avalia a eficácia comprovada do remédio e a segunda incorpora o conceito econômico.No entanto, para a procuradora do Estado, o problema é que mesmo incorporando novos medicamentos, a todo momento são descobertos novos remédios para os tratamentos especializados.“Já aconteceu de um médico requerer um medicamento que ainda não estava nem autorizado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)”, diz Ana Cláudia Porpino.Segundo ela, apesar de o estado vir cumprindo a determinação, o crescente aumento do número de processos pode prejudicar algum setor público, pois não há como aumentar a receita.“O estado sempre é obrigado a pagar. De processo em processo, o orçamento público vai ficando prejudicado e vai chegar um momento que vai ser preciso tirar de algum lugar para custear isso. A conta acaba saindo mais cara.”De acordo com ela, o estado enxerga a situação pelo seguinte ângulo: se há R$ 200 mil para pagar um medicamento para apenas uma pessoa, esse mesmo dinheiro pode ser utilizado para investimento em saúde básica, que previne essas doenças.“Há que se discutir a questão, pois é delicada. Muitas pessoas, por exemplo, conseguem o medicamento, mas só têm alguns meses de vida. E quando morre, a família não devolve o medicamento, prefere vender. Já outras recorrem à justiça sem um laudo médico seguro.”Porpino também conta que há casos de conluio entre médicos, laboratórios e advogados. “Essa discussão precisa realmente haver, mas entre todos os setores envolvidos. Afinal, ela passa, sobretudo, pela ética.”