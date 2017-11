Daniel Dias ganha a prata nos 50m borboleta

Divulgação/CPB Depois de três medalhas de ouro, Daniel Dias leva prata nos 50m borboleta.

Depois de faturar três ouros, o nadador chegou em segundo na prova. O brasileiro foi superado pelo norte-americano Roy Perkins, que estabeleceu o novo recorde mundial com o tempo de 35s95.O chinês He Junquan ficou em terceiro e levou o bronze com a marca de 37s07. Clodoaldo Silva chegou, na oitava colocação, último lugar da prova.Daniel mal teve tempo de respirar e estava de volta à piscina. Menos de 5 minutos depois dos 50m borboleta, o nadador caiu na água para disputar o revezamento 4x100m livre. O Brasil ficou em quarto na prova.