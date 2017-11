Proprietário de rádio de Ceará-Mirim afirma que Fabrício não enviou inserções Candidato tucano pede a impugnação do registro de candidatura de Peixoto (PR); delegado já apresentou contestação.

O proprietário da Rádio 87,9 FM Comunitária, de Ceará-Mirim, contesta acusações de que estaria beneficiando a campanha de Antônio Peixoto (PR) para a Prefeitura de Ceará-Mirim. De acordo com “Jonyson”, como é conhecido o proprietário da rádio, o candidato Fabrício Gaspar (PSDB) não teria enviado as inserções.



Argumentando que a rádio é ligada a Peixoto e que a emissora teria veiculado diversas inserções de propaganda eleitoral do candidato do PR e não havia divulgado nenhuma de Fabrício Gaspar, a coligação do candidato do PSDB acionou a Justiça solicitando que o adversário perdesse o registro de candidatura e se tornasse inelegível por três anos. Contudo, a notícia surpreendeu o proprietário da FM.



Segundo Jonyson, “não é obrigação da rádio ir atrás das inserções dos candidatos” e, como Fabrício Gaspar, de acordo com o proprietário, não enviou as gravações, nem o mapa ou plano de mídia, não haveria como serem veiculadas as inserções do candidato.



“O que nós tínhamos, veiculamos”, enfatizou Jonyson, afirmando que a advogada da coligação de Antônio Peixoto já preparou a contestação judicial.