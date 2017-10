Guardas Municipais querem melhores condições de trabalho

Vlademir Alexandre Guardas reconhece mudanças, mas situação ainda não é adequada

A falta de estrutura tem deixado a Guarda Municipal de Natal (GMN) apreensiva na hora de sair às ruas. O diretor de comunicação do Sindicato dos Servidores Municipais de Natal (Sinsenat), Paulo Bandeira, afirma que mesmo com algumas melhoras a situação ainda não é adequada.Na opinião de Paulo, as bases da Guarda não estão apresentando as condições ideais, pois nem sempre há viatura no local. Além disso, ela não tem o seu papel definido, a população não sabe quando recorrer à guarda “A necessidade de construir novas bases é gritante”, relatou.A GMN conta com cerca de vinte transportes, entre carros e motos, e um efetivo de 505 homens, mas a maioria dos guardas acredita que esses números não são suficientes para fiscalizar todos os patrimônios do município.O diretor de comunicação do Sinsenat denuncia que as escolas não contam com a Guarda Municipal e o Parque da Cidade que deveria ter 90 homens, tem apenas 53.Os guardas reclamam que não recebem fardamento todos os anos e gostariam de receber melhores salários. Paulo salientou que o estatuto que poderá ser efetivado até o fim de 2008 não prevê reajuste salarial.Conforme o representante do sindicato, o investimento do município é muito pequeno, o desenvolvimento que a Guarda tem apresentado nos últimos anos, se deve aos recursos federais. “ Os dois projetos enviados pela Secretaria Nacional de Seguranças Pública (Senasp) ajudaram na compra novos equipamentos”, apontou.Apesar do desejo de reestruturação, Paulo reconhece que comparando a atual situação com a de meados de 2002, as condições de trabalho melhoraram. “ Em 2002 tínhamos uma viatura para toda Natal e não tinha uma sede digna. Ficávamos num buraco no Machadão”, relatou.