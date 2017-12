TCU investiga superfaturamento em perfuração de poços no RN

O Tribunal de Contas da União (TCU) fará tomada de contas especial para apurar irregularidades em contratos firmados pela Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte com três empresas privadas.Os contratos foram financiados pelo Ministério do Meio Ambiente para instalação de 299 poços, recuperação de 274, e perfuração de 433 novos poços, além da implantação de 60 dessalinizadores, por conta do Projeto Água Boa.O TCU fará a citação do ex-secretário estadual de Recursos Hídricos Rômulo Macedo Vieira, e representantes das empresas Propoço, Proseng Projetos e Serviços de Engenharia e AR Construção e Prestação de Serviços para esclarecer possíveis superfaturamentos que somam, aproximadamente, R$ 1,3 milhão. O relator foi o ministro Augusto Cavalcanti.

* Fonte: TCU.