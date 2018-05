De virada, São Paulo bate Vitória e segue perseguição ao Grêmio A chuva atrapalhou o rendimento das duas equipes, mas tricolor venceu na garra.

A chuva era muito forte e o adversário, sem muitas pretensões na competição, não se inibia em atacar. Mesmo com essas dificuldades, o São Paulo conseguiu uma importante vitória na noite desta quinta-feira. Jogando em casa, no estádio do Morumbi, bateu o Vitória por 2 a 1, de virada, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.



A equipe rubro-negra começou melhor a partida na capital paulista e abriu o placar com 14 minutos de jogo, com Leonardo Silva. Mas com Hernanes, em cobrança de falta, e Hugo, de cabeça já no segundo tempo, os tricolores conseguiram a vitória.



Com esse resultado positivo, o time paulista se manteve na zona de classificação para a Copa Libertadores, assumindo, pelo menos até o fechamento da rodada neste sábado, a segunda colocação da tabela. A equipe também manteve os mesmos três pontos de diferença para o líder Grêmio, que venceu o Sport no estádio Olímpico. Já o time baiano continuou em décimo lugar.



SÃO PAULO

Rogério Ceni; Miranda, André Dias e Rodrigo; Zé Luis, Jean, Hernanes, Hugo e Jorge Wagner; Dagoberto e André Lima (Richarlyson)

Técnico: Muricy Ramalho



VITÓRIA

Viáfara, Marco Aurélio, Leonardo Silva, Anderson Martins e Marcelo Cordeiro; Vanderson, Wallace, Marco Antônio (Ramon) e Jackson (Willians); Marquinhos e Rodrigão (Robert)

Técnico: Vágner Mancini



Local: estádio do Morumbi, em São Paulo

Data: 23/10/2008 (quinta-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (Fifa-PR)

Assistentes: Aparecido Donizetti Santana e José Carlos Dias Passos (ambos do PR)

Público: 17.173 pagantes

Renda: R$ 320.795,00



Com informações do UOL Esporte