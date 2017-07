Ministério do Desenvolvimento Agrário e Emater-RN discutem Plano Safra 2008/2009 No encontro serão discutidas as estratégias de implantação do Plano e a estratégia operacional dos bancos financiadores.

O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Emater-RN realizam nesta quinta-feira (14), a partir das 9h30, no Hotel Monza em Natal um encontro para discutir o Plano Safra 2008/2009. O evento contará com a presença de João Luis Guadagnin, diretor do Departamento de Financiamento e Proteção da Produção do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).



Na programação, serão apresentadas as razões e motivações do Plano Safra Mais Alimentos, além das novas regras do crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e do seguro agrícola. Também serão discutidas as estratégias de implantação do Plano e a estratégia operacional dos bancos financiadores. A expectativa é que 50 técnicos e gestores de diversas instituições participem.



O Plano Safra Mais Alimentos vai disponibilizar R$ 13 bilhões para financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) no período 2008/09. O Plano Safra simplifica a operacionalização do crédito agrupando em uma única categoria, chamada de Agricultura Familiar, as linhas C, D e E do Pronaf.



O ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel afirma que há uma crise no preço dos alimentos como nunca se viu antes e lembra que, dos grandes produtores mundiais de alimentos, o Brasil é um dos poucos países com perspectiva de crescimento da produção acima da demanda interna.



“Isso coloca de uma maneira mais clara o papel da agricultura familiar para garantir soberania e segurança alimentar. Quem produz alimentos neste país é a agricultura familiar. Portanto, essa crise, que é mundial, que coloca ao país uma necessidade de ter uma política de segurança alimentar e também de exportação de alimentos, recoloca de uma forma muito definitiva o papel da agricultura familiar e dos assentamentos de reforma agrária”.



A agricultura familiar responde por 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Responsável por 77% das ocupações produtivas no campo, o setor responde pela produção de alimentos essenciais na cesta básica, como feijão (67%), mandioca (89%), frangos (70%), suínos (60%) e leite (56%).