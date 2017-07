Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 25 milhões Os números sorteados no concurso 994 foram: 03 - 20 - 29 - 40 - 44 - 58.

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas neste sábado (9) e o prêmio pode chegar a R$ 25 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.



Os números sorteados no concurso 994 foram 03 - 20 - 29 - 40 - 44 - 58. O sorteio deste sábado aconteceu em Tremembé (147 km de SP).



Na quina 47 bilhetes acertaram os cinco números e cada um terá um prêmio de R$ 31.786,28. Outras 3.838 apostas acertaram a quadra e o prêmio para cada uma é de R$ 389,25.



O maior prêmio da loteria neste ano foi pago no concurso 990, quando uma aposta feita em Minas e outra em Rondônia acertaram as dezenas e levaram R$ 26.586.140,51 cada um. O prêmio total --de quase R$ 53 milhões-- foi também foi o terceiro maior já pago pela loteria.



As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quarta-feira (13). A aposta mínima --seis números-- custa R$ 1,75.