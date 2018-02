Brasil derrota Rússia e avança na Copa do Mundo Com 100% de aproveitamento na competição, a seleção enfrenta Cuba na quarta-feira.

A Seleção Brasileira não tomou conhecimento da Rússia e venceu pelo placar de 7 a 0, na manhã deste sábado (6), no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Depois de um começo arrasador contra o Japão, quando vence por 12 a 1, e contra as Ilhas Salomão por 21 a 0, a Brasil tem como desafio a Seleção de Cuba, na próxima quarta-feira (8), às 10h30.



Em mais uma boa apresentação, o jogador Falcão encantou os presentes com jogadas de efeito e chegou aos nove gols na competição. Com o resultado, o time treinado pelo técnico PC de Oliveira soma nove pontos, 40 gols marcados e apenas um sofrido.