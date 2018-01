Percussionista ministra oficina de coco e ciranda

Divulgação IInstrumentos percussivos são usados em aulas práticas.

A oficina compreende aulas téoricas, nas quais o músico fala sobre a história e estilos do coco e ciranda, e também aulas práticas, em que os alunos têm uma familiarização com os instrumentos que são usados nesses ritmos.A idéia do projeto é despertar o interesse do público para a preservação das tradições populares e contribuir para a formação de platéia musical.Cacau Arcoverde, nome artístico do pernambucano Cláudio José Moreira da Silva, é um dos principais percussionistas brasileiros.Em sua trajetória musical, foi um dos integrantes da primeira formação do Cordel do Fogo Encantado e já tocou, entre outros, com Chico César, Osvaldinho do Acordeom, Dominguinhos, Carlos Malta, Carlos Zens, Rita Ribeiro, Renato Braz e Cátia de França.Atualmente, Cacau Arcoverde se dedica à divulgação do CD Raízes Brasileiras (de música instrumental), que gravou com o seu grupo Jaraguá Mulungú, cuja fonte é a cultura popular nordestina.Oficina de coco e cirandaLocal: Capitania das ArtesDias: Terça, quarta e quinta feiraHorário: 19h às 21hValor: R$ 30Contatos: 55 ( 87 ) 3821 - 4521 / 55 ( 87 ) 8835-2335 / 55 ( 84 ) 9403 –3491