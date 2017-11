Procurador Eleitoral defende manutenção da cassação do registro de Fafá Rosado

Vlademir Alexandre Procurador eleitoral opina pela manutenção da cassação do registro de Fafá Rosado.

Na justificativa do parecer contrário ao recurso impetrado pela prefeita Fafá Rosado, Fábio Venzon argumenta que o evento de inauguração de uma mini-sonda da Petrobras no Cefet de Mossoró foi uma inauguração de obra pública, e que a prefeita teve grande participação durante o evento, inclusive discursando para as mais de 400 pessoas presentes.Apesar dos argumentos da defesa de Fafá Rosado que, além de alegarem que não era uma inauguração de obra pública, defendem que o evento não teria capacidade de interferir diretamente no resultado do pleito, Fábio Venzon entende que, entre outros motivos, o evento era uma inauguração, por ter até descerramento de placa, e que poderia influir na disputa, pois teve grande exposição na TV e no site institucional da Prefeitura.“Podemos afirmar categoricamente que a presença da prefeita/candidata não foi experimentada apenas pelas 400 pessoas presentes, mas sim por toda a comunidade local, ou melhor, por todo o eleitorado municipal que acompanhou pela imprensa a inauguração da obra que contou com a participação da prefeita da cidade, em situação privilegiada em relação a outros candidatos que não tiveram a mesma oportunidade”, diz Fábio Venzon, em seu parecer.Desta forma, o procurador opina pela improcedência do recurso de Fafá Rosado e, conseqüentemente, pela manutenção da cassação do registro da candidata à Prefeitura de Mossoró. No entanto, a decisão do caso caberá à Corte Tribunal Regional Eleitoral, que ainda não tem data para apreciar o recurso. A relatoria ficará a cargo do juiz Fábio Hollanda.