Indústria brasileira está confiante na política econômica do país, diz Lula

Rodrigues Pozzebom/ABr Lula: "Vamos continuar trabalhando para a economia brasileira continuar a crescer"

“Na medida em que trabalhadores, empresários e governo trabalham juntos, acreditam juntos e têm um grau de otimismo também em conjunto, a economia só pode dar certo. Estamos nesse processo já há algum tempo – são praticamente 25 trimestres de crescimento da nossa economia.”Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula destacou que caso a indústria continue crescendo e “se firmando”, o país deve apresentar um crescimento estável e duradouro e recuperar “o tempo perdido nos últimos 20 anos praticamente sem crescimento”.Ele lembrou que na medida em que o povo consome mais, há maior necessidade de as empresas produzirem, mais empregos e mais salários. De acordo com Lula, o processo gera “dinamismo” na economia brasileira.“Os pessimistas vão ficar olhando de lado, mas nós vamos continuar trabalhando para a economia brasileira continuar a crescer.”