Candidatos a prefeito de Mossoró participarão de debate Evento será realizado no próximo dia 21, promovido por emissora de TV.

A TV Cabo Mossoró (TCM), Canal 10, definiu a promoção de debate entre candidatos a prefeito de Mossoró. Será dia 21 (domingo).



A iniciativa da emissora será num dos auditórios do Hotel Thermas, a partir das 20h.



Nas regras do evento há definição para perguntas de quatro promotores de justiça, além de quatro representantes da sociedade. No últiimo bloco os candidatos deverão fazer perguntas entre si.



Concorrem à Prefeitura de Mossoró a prefeita Fafá Rosado (DEM), a deputada estadual Larissa Rosado (PSB), o estudante Heronildes Bezerra (PRTB) e o vereador Renato Fernandes (PR).



Será o primeiro e provavelmente o último debate da campanha eleitoral de Mossoró.