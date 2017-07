Operação Cinzel: polícia cumpre mandados de busca em sucatas de Natal

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte desencadeou na manhã desta quinta-feira (14) uma operação para fiscalizar sucatas com indícios de serem receptadoras de peças de veículos roubados em Natal. Ao todo, 244 policiais – entre delegados e agentes –, cumprem 22 mandados de busca e apreensão expedidos pelo juiz Ivanaldo Bezerra Ferreira dos Santos, da 8ª vara Criminal.A operação, batizada de Cinzel em alusão ao instrumento de aço usado para cortar e adulterar chassis, foi deflagrada às 7h30. A ação é feita em conjunto com a Secretaria Estadual de Tributação, Detran e Itep. As equipes fiscalizam sucatas que, de acordo com investigações policiais, servem para receptar produtos de roubo ou furtos.A operação é comandada pelo delegado Ulisses de Souza, titular da Delegacia Especializada em Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (Deprov). “Iniciamos as investigações sobre esses 22 pontos há nove meses. São locais cujos proprietários são suspeitos de comprar material roubado ou furtado, como motores, chassis, vidros e caixa de câmbio, para revender depois”, disse o delegado.A ação foi realizada simultaneamente nos bairros do Alecrim, das Quintas e por toda a extensão da avenida Coronel Estevam (antiga avenida 9), que concentra um grande número de sucatas.O delegado Ulisses de Souza disse que, como há muitos pontos para ser vistoriados, não pode precisar quando a ação será encerrada. Um balanço parcial deve ser divulgado à tarde.

* Atualizada às 11h15.