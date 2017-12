Pesquisadores tentam resgatar os Jardins de Burle Marx

Roberto Burle Marx foi um dos maiores paisagistas do nosso século, distinguido e premiado internacionalmente.

"Imagine se um artista consagrado desenvolvesse um projeto para a sua cidade. É de se esperar que a proposta seja conhecida por todos, que a idéia seja discutida e analisada - enfim, que seja vista com curiosidade, no mínimo!" O texto faz parte de um manifesto que está sendo divulgado por pesquisadores em torno de um projeto paisagístico do Parque das Dunas e da Via Costeira elaborado por Roberto Burle Marx.O projeto, elaborado no início dos anos 80, caiu no esquecimento e nunca saiu do papel. Agora, após pesquisar sobre o tema, os arquitetos Paulo Nobre e Marizo Vito Pereira, professores da UFRN, decidiram trazer o assunto à tona, com o objetivo de resgatar a idéia. A iniciativa surgiu em um evento realizado em Recife, no ano de 2007, sobre os Jardins de Burle Marx, a partir do qual foi formada a rede de pesquisadores "Jardins de Burle Marx no Nordeste"."Até os órgãos que participaram da construção da Via Costeira, na época, desconhecem a existência do projeto, mas ele existe e recebemos a informação de que está no escritório do paisagista, no Rio de Janeiro, que detém os seus direitos autorais", disse o professor Paulo Nobre, explicando que a questão foi levantada durante uma audiência pública sobre a ampliação da Via Costeira, ocorrida no último dia 4 de agosto.A proposta dos professores é que seja resgatado, pelo menos, o levantamento do Parque das Dunas, já que antes de elaborar o projeto Burle Marx solicitou um inventário da vegetação existente para, só então, desenvolver a proposta de recomposição das dunas e de arborização dos canteiros e das rótulas do sistema viário. Na época, o paisagista demonstrou preocupação com a preservação do meio ambiente e disse que seria importante o aproveitamento de toda a flora da região. Neste sentido, o projeto contemplaria um horto experimental para que fosse acentuada a vegetação existente."O que conseguimos, até o momento, foram reportagens que registraram a vinda de Burle Marx à cidade, as quais explicam detalhes sobre o projeto", acrescentou, lembrando que em 2009 o paisagista completaria 100 anos, um bom motivo para reavivar a sua memória através das idéias que colocou no projeto dos jardins da Via Costeira.Nasceu em São Paulo, no dia 4 de agosto de 1909, passando a residir no Rio de Janeiro a partir de 1913. De 1928 a 1929 estudou pintura na Alemanha, tendo sido freqüentador assíduo do Jardim Botânico de Berlim, onde descobriu, em suas estufas, a flora brasileira. Seu primeiro projeto paisagístico foi para a arquitetura de Lúcio Costa e Gregori Warchavchik, em 1932, passando a dedicar-se ao paisagismo, paralelamente à pintura e ao desenho.Em 1949, com a compra de um sítio de 365.000 m2, em Barra de Guaratiba, no Rio de Janeiro, organizou uma grande coleção de plantas. Em 1985 doou esse sítio, com todo o seu acervo, à extinta Fundação Nacional Pró Memória, atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN.Em 1955 fundou a empresa Burle Marx & Cia Ltda, pela qual passou a elaborar projetos de paisagismo, fazer a execução e manutenção de jardins residenciais e públicos. Desde 1965, até seu falecimento, contou com a colaboração do arquiteto Haruyoshi Ono.Roberto Burle Marx faleceu no dia 4 de junho de 1994, no Rio de Janeiro, aos 84 anos.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 25 - 13 a 19 de setembro de 2008)