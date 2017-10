Sete homicídios são registrados no interior durante o fim de semana Apesar de serem consideradas mais tranqüilas do que a capital, as cidades do interior tiveram mais mortes do que as quatro registradas na grande Natal.

A polícia registrou neste fim de semana sete homicídios nas cidades do interior do Rio Grande do Norte. Considerados sempre mais tranqüilos do que a capital do Estado, desta vez, os municípios interioranos contabilizaram mais mortes do que as quatro registradas na grande Natal, no sábado (6) e domingo (7).



De acordo com o diretor de Polícia Civil do Interior, delegado Albérico Norberto, apesar de parecerem altos, os números estão dentro da normalidade. “Se fizermos uma análise o interior tem bem mais cidades do que a grande Natal. Por isso, sete é um número considerado razoável”, explica.



No entanto, o diretor da DPCin admite que ficou preocupado pelo fato de três mortes terem sido registradas só na cidade de Mossoró. “Aquela região sempre foi violenta, mas desta vez, os homicídios se concentraram naquele município. Vamos investigar agora para esclarece as causas desses crimes e ver o que pode ser feito para impedir que eles continuem sendo praticados”, afirmou.



Albérico Norberto destacou ainda que a quantidade de homicídios não tem relação com a questão da demissão de 69 policiais militares do cargo de delegados em cidades do interior. “O policiamento nessas áreas continuam sendo feito e, apesar do sacrifício, os delegados estão dando conta de lavrar todos os flagrantes”, explica.



Além das mortes de Maria Margarida de Freire, Manoel Ranilson da Costa e Roque Ferreira Lima Neto, em Mossoró, a polícia registrou os assassinatos de Manoel Nunes de Santana, em Paraú; Aldicleide Oliveira da Fonseca, em Parelhas; Edvanilson da Silva, em Santa Cruz; e Expedito Furtuoso de Souza, em São Rafael.



A maioria desses crimes foi cometida por armas de fogo. Apenas Aldicleide morreu vítima de pauladas, por volta das 20h30 deste domingo (7), em Parelhas.



O diretor da DPCin informou ainda que na manhã desta terça-feira (9) vai se reunir com o delegado-geral da Polícia Civil, Ben-Hur Cirino de Medeiros, para discutir o remanejamento de pelos menos dez delegados da capital para o interior. “Nossa expectativa é que ele libere esses delegados para que possamos tirar a sobrecarga de algumas delegacias regionais”, disse.



Na semana passada, a Diretoria de Polícia do Interior tinha remanejado 19 delegados provisoriamente. No entanto, mesmo com as mudanças alguns delegados ficaram responsáveis por até dez delegacias. “Pretendemos deixar apenas cinco delegacias para cada delegado”, frisou Albérico Norberto.