Fernando Haddad adia vinda a Natal

A vinda do ministro da Educação, Fernando Haddad, a Natal para participar da campanha da candidata Fátima Bezerra (PT) foi adiada, em razão do falecimento do seu pai nesta quinta-feira (4). Por esse motivo, também foi suspenso o debate sobre educação que seria realizado neste sábado (6).A coordenação da coligação “União por Natal” informa que o debate será realizado em uma nova data, ainda não definida. Na oportunidade, Fátima apresentará o seu programa de governo para educação.Confira o informe da assessoria de imprensa:

A participação do ministro da Educação, Fernando Haddad, na campanha de Fátima Bezerra neste fim de semana foi cancelada, devido ao falecimento do seu pai na manhã desta quinta-feira (4). Por isso, a coordenação da coligação "União Por Natal" decidiu suspender o debate sobre a educação, previsto para ser realizado no sábado (6), às 9h, na sede social do América.

"A presença do ministro é fundamental para a discussão de um assunto tão importante para esta candidatura, considerando que Fátima e o seu candidato a vice, Luiz Eduardo, são professores e históricos defensores da educação no Rio Grande do Norte", explicou o coordenador Adriano Gadelha.

Segundo Adriano, uma nova data será marcada para a realização do debate, quando Fátima Bezerra apresentará o seu programa de governo para a educação.