PF desarticula quadrilha de falsários que agia no RN e outros cinco estados Operação Galo Capote foi desencadeada nesta terça-feira (9) após nove meses de investigação.

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (9) a Operação Galo Capote, que tem por objetivo desmantelar uma quadrilha composta por não menos do que vinte pessoas, especializadas nos crimes de moeda falsa e petrechos para falsificação de moeda.



Estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão e cerca de 70 (setenta) mandados de busca e apreensão em seis estados brasileiros (SP, MG, RJ, AL, AM, RN). No Rio Grande do Norte, segundo informações da assessoria de imprensa da Superintendência da PF no estado, os agentes vieram para cumprir um mandado de busca e apreensão.



Trata-se de uma grande e articulada quadrilha de falsificação de cédulas que inclui negociadores, distribuidores, fornecedores e fabricantes. Os criminosos movimentam grandes quantidades de cédulas falsas que são remetidas a vários estados brasileiros; estima-se que a quadrilha seja responsável pela produção de mais de 15 mil cédulas falsas mensalmente ( valor superior a R$250 mil em cédulas falsas ).



Cerca de 250 policiais participaram da Operação no estado de São Paulo, além de mais uma centena nos outros estados. As investigações geradoras da ação foram realizadas pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Superintendência Regional em São Paulo iniciadas 9 meses atrás.



Com base nesta cidade de São Paulo, a organização de criminosos adquire matérias-primas, produz as cédulas falsas, repassa-as em grandes lotes a distribuidores que, por sua vez, entregam quantidades menores a pequenos distribuidores, responsáveis por introduzir no meio circulante as notas contrafeitas.



A maioria dos integrantes da quadrilha possui uma extensa ficha criminal, com diversos registros no cometimento dos crimes investigados além de outros, como: estelionato, tráfico de entorpecentes, associação ao tráfico, receptação, dentre outros.



Origem do nome

A operação policial foi denominada de Galo Capote porque “Galo” é um dos nomes utilizados pela organização criminosa para se referir à cédula preferida para falsificação, a de R$50, uma analogia feita ao número 50 que no jogo do bicho, correspondente a este animal.



“Capote” é um dos nomes da galinha d'angola ou guiné. O cruzamento desses animais gera um animal híbrido, estéril, um falso galo: o “galo capote”, igual às cédulas contrafeitas pela organização criminosa.



*Com informações da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo.