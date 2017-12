Planos Bresser e Verão: cliente bancário receberá diferenças

O Banco Bradesco S/A foi condenado ao pagamento de diferenças financeiras para um então cliente, de iniciais S.M. Torres, que sofreu perdas na caderneta de poupança, em junho de 1987, período em que foi implantado o Plano Bresser e, mais tarde, o Plano Verão, esse último sendo popularmente chamado de “Plano Collor”.A medida econômica de 1987 foi lançada pelo ministro Bresser Pereira, através dos Decretos-Lei 2335/87, 2336/87 e 2337/87, que seguiu o plano Cruzado, o qual havia fracassado na tentativa de controlar a inflação. A ação de emergência, definida pelo ministro, instituiu o congelamento dos preços, dos aluguéis, dos salários e estabeleceu a UPR como referência monetária para o reajuste de preços e salários.No entanto, o Bradesco moveu Apelação Cível junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, sob o argumento de que existiu prescrição da ação, movida pelo então cliente. De acordo com o banco, o prazo se esgotou em razão dos 19 anos passados entre os eventos narrados e o ajuizamento da questão, que foi julgada, em primeiro grau, pela 3ª Vara Cível da Comarca de Natal.O banco também argumentou que não poderia figurar como réu na ação proposta, sob dois fundamentos: com a transferência dos ativos financeiros para o Banco Central, seria este o real 'legitimado passivo' (réu); assim como não teria a instituição bancária poderes para estabelecer qual o índice de correção a ser aplicado, na medida em que tal atribuição é decorrente do Poder Público.

Decisão

No entanto, o relator do processo (Apelação Cível Nº 2008.005593-7), desembargador Vivaldo Pinheiro, destacou que quem deve figurar no pólo passivo de demandas em que se cobra a aplicação de índices de correção monetária não pagos em virtude dos Planos Bresser e Verão, anteriores a março de 1990, são as instituições bancárias onde se encontravam depositados os valores principais.“As instituições financeiras depositárias são partes legítimas nas ações sobre remuneração das cadernetas de poupança no período de janeiro de 1989. A prescrição, nestes casos, é vintenária e não qüinqüenal”, ressaltou o desembargador.O relator da Apelação também destacou que não ocorreu a prescrição vintenária em razão da interrupção do prazo prescricional, devido a uma outra citação válida, de um processo posteriormente extinto, já que não era da competência do Juizado Especial Cível de Natal no processo de registro cronológico de nº 001.07.005312-9, ajuizado em maio de 2007. É o que dispõe o artigo 219, §1º do CPC.

Memória

Devido à crise inflacionária da década de 1980, foi editada uma lei que modificava o índice de rendimento da caderneta, promovendo ainda o congelamento dos preços e salários, a criação de uma nova moeda, o Cruzado Novo, e a extinção da correção monetária.

* Fonte: TJRN.