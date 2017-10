BNB financia R$ 75,2 milhões para expansão da Cosern O financiamento destina-se à expansão das áreas de operação e distribuição de energia.

O Banco do Nordeste financiou mais R$ 75,2 milhões, com recursos oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), para expansão da Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern), pertencente ao Grupo Neoenergia.



O financiamento destina-se à expansão das áreas de operação e distribuição de energia, ligação de novos consumidores – incluindo o Programa Federal de Universalização do uso de energia elétrica, o Luz para todos –, bem como renovação da frota automotiva, equipamentos de informática e automação da companhia.



Segundo o Superintendente Estadual do BNB, José Maria Vilar, o financiamento representa o fortalecimento da relação de negócios com a empresa, ressaltando os benefícios econômicos e sociais que serão percebidos ao longo de toda a área de concessão da COSERN, uma vez que os recursos serão aplicados nas diversas regiões do Estado, representando, adicionalmente, uma sintonia do Banco do Nordeste para com as prioridades estabelecidas pelos Governos Federal e Estadual, através da ampliação do programa Luz para Todos.