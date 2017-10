CPI convida Gilmar Mendes a prestar esclarecimentos A idéia é fazer uma audiência conjunta entre a comissão de segurança e a CPI para ouvir as explicações de Gilmar Mendes.

Parlamentares da CPI das Escutas Telefônicas Clandestinas irão nesta quinta-feira (4), às 10h, ao Supremo Tribunal Federal (STF) convidar o presidente da Corte, Gilmar Mendes, a participar de uma audiência no Congresso Nacional.



Acompanham os deputados da CPI ao Supremo os integrantes da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. A idéia é fazer uma audiência conjunta entre a comissão de segurança e a CPI para ouvir as explicações de Gilmar Mendes.



Na quarta-feira (3), a CPI decidiu convocar para prestar depoimento o diretor afastado da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Paulo Lacerda; o diretor da Polícia Federal, Luiz Fernando Corrêa, e o ministro da Defesa, Nelson Jobim. A CPI decidiu convocar também o diretor de Contra-Espionagem da Abin, Paulo Márcio Pinto, além do detetive particular Eloy Lacerda, que foi preso pela Operação Ferreiro, da Polícia Federal, acusado de realizar escutas clandestinas, além do juiz Rafael de Oliveira Ferreira, do município de Itaguaí, no Rio de Janeiro.