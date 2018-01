Pra todo mundo ver

Vlademir Alexandre A proposta do restaurante é servir comida caseira.

Escondidinho de carne de sol

Uma curiosidade acerca do nome do prato é explicado pela disposição do recheio na receita. A carne fica encoberta pelas camadas de queijo e macaxeira. Ligado à simplicidade do prato, o ambiente criado pelo Panela de Barro compõe uma atmosfera regionalista. Com uma ornamentação especial que resgata o rústico, a proposta do restaurante é servir comida caseira.Além do escondidinho, a rabada, a feijoada e o arroz de leite são outras receitas muito pedidas no dia-a-dia do estabelecimento. A gerente do Panela de Barro, Joseane, revelou ainda que a carne de sol com nata é outra boa pedida. "Se os clientes chegam aqui e não tem o prato é uma confusão", explica.Completando o cardápio do restaurante, 30 opções de salada são oferecidas durante o dia. À noite, o self-service dá lugar aos pratos quentes. As sopas de carne, frango e feijão ganham o paladar dos freqüentadores e, em dias específicos, é adicionada ao cardápio a sopa de peixe.Cozinheira do restaurante há três anos, Zeniane de Carvalho explica que o prato "tem bastante saída" ao longo do dia. Ela explicou que a receita é um sucesso por ser de fácil e rápida preparação, que varia de 15 a 20 minutos. Enfim, o escondidinho é apenas o nome do prato. O sabor está à toda prova.MacaxeiraCarne de solCoentro picadoCebola picadaQueijo parmesãoQueijo tipo mussarelaA macaxeira deve ser cozida com manteiga e em seguida batida no liquidificador com uma pitada de sal. A consistência deve ficar semelhante a de um creme. Em seguida, o conteúdo deve ser disposto em um recipiente untado próprio para ir ao forno. A carne de sol desfiada deve ser acrescentada junto com a cebola e o coentro picados. Os ingredientes devem ser cobertos por uma camada de queijo do tipo mussarela e, em seguida por uma camada fina de macaxeira. O processo deve ser repetido. Para a conclusão, o queijo parmesão é distribuído uniformemente e levado ao forno para gratinar.

Panela de Barro

Av. Praia de Genipabú, 2081Ponta Negra - NatalFone: (84) 3236-3380Horário: Domingo a domingo, das 11 às 22h30Preço: R$ 15,90 (kg)

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 25 - 20 a 26 de setembro de 2008)