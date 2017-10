Caravana do Programa Petrobras Ambiental chega a Natal nesta quarta-feira (10)

A Caravana do Programa Petrobras Ambiental 2008-2012 será realizada nesta quarta-feira (10), a partir das 8 horas, no Hotel Rifóles, em Natal. O evento é aberto a interessados em inscrever projetos ambientais para concorrer na seleção pública do Programa.Na ocasião, será apresentada a nova etapa do programa, que destinará R$ 500 milhões para ações estratégicas em todo o país, incluindo patrocínio a projetos, fortalecimento das organizações ambientais e suas redes e disseminação de informações para o desenvolvimento sustentável.O objetivo da caravana é dar esclarecimentos sobre as regras para inscrição na seleção pública, que já está com inscrições abertas e destinará R$ 60 milhões ao patrocínio de projetos nos próximos dois anos. Os interessados são orientados sobre as linhas de atuação do Programa e sobre como formatar as propostas, a partir de um roteiro desenvolvido por técnicos da Gerência de Programas Ambientais da Petrobras.O Programa Petrobras Ambiental tem como tema “Água e clima: Contribuições para o desenvolvimento sustentável”, o que representa uma ampliação em relação à fase anterior, cuja temática abrangia a água e sua biodiversidade.A mudança teve como objetivo adequar o programa ao cenário ambiental atual e previsto para os próximos anos. A seleção pública 2008, que contemplará os projetos a serem patrocinados até 2010, já está com inscrições abertas pela internet ( www.petrobras.com.br ).São três as linhas de atuação do Programa: Gestão de corpos hídricos superficiais e subterrâneos, com ações voltadas para reversão de processos de degradação dos recursos hídricos e promoção e práticas de uso racional desses recursos; Recuperação ou conservação de espécies e ambientes costeiros, marinhos e de água doce; Fixação de carbono e emissões evitadas, com base na recuperação de áreas degradadas, reconversão produtiva e conservação de florestas e áreas naturais.

Gerenciamento integrado de patrocínios

Em 2003, quando lançou o Programa Petrobras Ambiental, a Companhia teve o objetivo de gerenciar, de forma integrada, as ações de patrocínio ambiental realizadas em todas as unidades e nas subsidiárias. Com isso, está maximizando os resultados em favor do meio ambiente. Desde o lançamento, foram realizados dois editais de seleção pública de projetos: em 2004 foram destinados R$ 40 milhões a 30 iniciativas e, em 2006, o investimento foi de R$ 48 milhões em 36 projetos.O Programa é estratégico para a Petrobras em seu objetivo de contribuir para o desenvolvimento de uma agenda ambiental brasileira, reafirmando seu compromisso de alinhar crescimento econômico com proteção aos ecossistemas nos locais onde atua. Esse compromisso se reflete na implantação de políticas corporativas; na gestão dos processos e atividades; no desenvolvimento de programas e ações de preservação ambiental; e pelo patrocínio a iniciativas que visem não somente à preservação, mas também à difusão da consciência ecológica.Os resultados obtidos pelo Programa entre 2003 e 2007 foram amplos e significativos. As ações desenvolvidas alcançaram cinco biomas – Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal –, com mais de 5 mil espécies nativas estudadas.Três milhões de pessoas foram atendidas diretamente e 20 milhões, indiretamente. A execução de cerca de 2.200 cursos qualificou em torno de mil profissionais. As pesquisas já resultaram em 21 bancos de dados, com 14 Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) e 150 publicações especializadas. Foram firmadas 432 parcerias, sendo 105 com órgãos públicos, 103 com ONGs, 158 com universidades e entidades de pesquisa e 66 com empresas e associações.Em 2006, os resultados do Programa Petrobras Ambiental foram reconhecidos pela Agência Nacional de Águas (ANA), que concedeu à Companhia menção honrosa pelo impacto e abrangência das iniciativas.