Secretário de Saúde afirma que sumiço de HD não tem ligação com os recursos desaparecidos

Elpídio Júnior Edmílson Albuquerque representou a SMS na reunião da CEi da Saúde.

O suposto furto do computador da SMS foi alvo de inúmeras críticas por parte dos vereadores de Natal, que se queixaram da ausência de um boletim de ocorrência após o caso e, inclusive, desconfiaram que os gestores da Saúde do município poderiam ter subtraído o HD para encobrir o destino dos mais de dois milhões de reais que sumiram da Saúde do município. No entanto, Edmílson Albuquerque afirma que a intenção do Ministério da Saúde era encontrar outros dados.“A auditoria queria o computador para colher alguns dados referentes aos recursos humanos da secretaria. Não tem nada a ver com os dois milhões”, explica o secretário.Por outro lado, a ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde, Dalva Horácio, continuou a criticar o sumiço do computador. Para ela, a desconfiança dos funcionários que fizeram a auditoria não pode ser deixada de lado.“Se eles desconfiaram de alguma coisa que deveria estar nesse computador, é bom que se apure e se debata o caso na Câmara, porque os peritos são profissionais acostumados nestas investigações e não desconfiariam à toa”, disse Dalva Horácio, que também participa da reunião da CEI.