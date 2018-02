Homem é preso com R$ 7 mil e lista de eleitores que receberiam dinheiro

A polícia do município de Água Nova, região Oeste do Rio Grande do Norte, flagrou na noite desta terça-feira (30), um homem com R$ 7.330 e uma lista de pelo menos 20 eleitores que receberiam dinheiro. Com isso, José Atanir Pereira da Silva foi preso em flagrante delito pela prática de crime eleitoral.De acordo com o Diretor da Polícia Civil no Interior, delegado Albérico Norberto, o acusado estava com o dinheiro e uma lista em papel com nomes e números dos títulos de eleitor de várias pessoas. “José Atanir foi preso e encaminhado à delegacia de Água Nova. Em seguida, ele foi levado à delegacia de Pau dos Ferros”, declarou.A reportagem do

entrou em contato com a 40ª Zona Eleitoral, em Pau dos Ferros, e foi informada que o processo já passou por lá e foi remetido ao Ministério Público. O juiz eleitoral Ricardo Henrique de Farias declarou que até o próximo domingo (5), dia da eleição, o processo retornará para ele.Em relação à qual coligação ou candidato José Antanir estaria trabalhando, o juiz Ricardo Henrique destacou: “Por questões de celeridade no processo e sigilo não posso divulgar ainda para quem o acusado estava trabalhando”. O juiz disse ainda que a Polícia Federal já está ouvindo alguns pessoas em Água Nova.