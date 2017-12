Homem é assassinado na Vila de Ponta Negra

Um homem identificado até o momento por Fernando “Swing” foi morto com seis tiros na madrugada desta quarta-feira (17) na Vila de Ponta Negra, na zona Sul de Natal. O crime aconteceu na rua Morro do Careca e a polícia ainda não tem informações sobre quem seria o autor dele.Fernando foi morto por volta das 2h, em um terreno que pertence ao Centro de Lançamentos da Barreira do Inferno (CLBI). Segundo relato de moradores, um primeiro disparo foi ouvido nesse horário. Cerca de dois minutos depois desse primeiro tiro, os outros cinco foram efetuados. Todos os tiros atingiram a região do tórax e da cabeça de Fernando.Moradores do local já adiantaram que a morte pode ter relação com o tráfico de drogas, sendo a vítima assassinada por um “acerto de contas”.

* Atualizada às 9h52.