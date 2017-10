CPI dos grampos ouve amanhã general Jorge Félix Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República será ouvido pelos deputados federais.

O chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Jorge Félix, depõe amanhã, às 14h30, na Comissão Parlamentar de Inquérito das Escutas Telefônicas Clandestinas da Câmara dos Deputados.



Segundo o deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR), integrante da CPI, a convocação do general não estava prevista para esta semana.



“A convocação foi precipitada, e mais uma vez os fatos atropelaram os trabalhos da CPI”, disse o parlamentar ao se referir às denúncias publicadas na revista Veja desta semana.



Segundo Fruet, a CPI precisa se preparar melhor para a tomada do depoimento do general Félix e que não tem “muita expectativa com o depoimento do general”.



O deputado informou que para esta semana estava marcado apenas o depoimento da jornalista Andréa Michael, da Folha de S.Paulo, para a tarde de quarta-feira (3).