Paulo César continua no ABC

Artur Dantas

Na reunião, Paulo César recebeu uma nova proposta dentro da realidade do clube e decidiu continuar no plantel alvinegro. As negociações entre o jogador e o time árabe Al Hazm Rass não se confirmaram.“O ABC colocou uma nova proposta e prolongou meu contrato que venceria em dezembro deste ano até abril de 2009. No Al-Hazen eu teria contrato até maio. Houve um reajuste e eu decidi continuar no clube”, declarou.O zagueiro explicou que se optasse pelo clube estrangeiro teria que pagar a multa rescisória no valor de R$ 50 mil do “próprio bolso”. O atleta ainda teria de ressarcir o alvinegro pelos valores gastos com moradia e salário, pontos da cláusula contratual do atleta.