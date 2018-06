PM prende jovem exibindo arma em Extremoz Luis Cleiton estava ameaçando populares e exibindo uma arma, quando foi detido pela polícia, em um balneário, na Lagoa de Extremoz.

Policiais da Companhia da Polícia Militar em Extremoz prenderam na tarde deste sábado (25) Luis Cleiton da Silva, de 19 anos. O jovem estava ameaçando populares e exibindo um revólver calibre 38, quando foi detido pela polícia, em um balneário, na Lagoa de Extremoz.



De acordo com a Polícia Militar, Luis Cleiton chegou a atirar contra um popular que tentou rendê-lo, mas a bala não saiu do revólver. O rapaz se mostrou bastante alterado no momento da prisão. A polícia informou que ele não estava drogado. No entanto, o acusado apresentava características de quem consumiu bebida alcoólica.



Após a prisão, a PM encaminhou Luis para a delegacia de Plantão da zona Norte, onde ele será autuado por porte ilegal de arma. Ainda não se sabe se o jovem já tem passagem pela polícia. A prisão aconteceu por volta das 16h30.