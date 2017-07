Chuva continua nesta terça-feira Emparn prevê tempo nublado com pancadas de chuva de fracas a moderadas.

Apesar desta terça-feira ter amanhecido ensolarada, a previsão do tempo é de chuva, provocada pela instabilidade de origem oceânica atuante nas regiões leste e oeste.



Em Natal, a temperatura deve variar entre a máxima de 26º C e a mínima de 20º C. No restante do Estado, o céu variará entre nublado e claro, com possibilidade de pancadas de chuvas fracas e isoladas.