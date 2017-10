ABC 4 x 1 Gama: placar final da partida no Frasqueirão

Vlademir Alexandre Jogo foi disputado no estádio Frasqueirão em Natal.

o árbitro encerra a partidade pênalti sofrido por ele mesmo, Ivan fez o quarto gol e encerrou fe fechou o placar de goleada para o ABC.Ranieri faz um grande defesa com o pé direito após falha de Ben-Hur.ABC continua marcando bem e pressionando o Gama.Ivan vence na velocidade o zagueiro do Gama e bate forte acertando o travessão de Donizeti.Ivan cruzou na área e quase sai o quarto gol do alvinegro.Donizeti começa a ter mais trabalho com os ataques alvinegros e faz defesa no susto em lance de Ivan.Dois gols seguidos dão novo ânimo ao ABC, que vai em busca de mais.Gama chega com perigo e força zaga alvinegra a cometer faltas. Na cobrança de uma delas, Ranieri faz defesa tranquila.Por pouco o Gama não vira placar, mas Landu erra o chute.Primeiro tempo se aproxima do final e o resultado de empate não é bom para o alvinegro.ABC diminui o ritmo de jogo, mas ainda chega com perigo ao goleiro Donizeti como em lance de Leandro Sena e Warley. Enquanto isso, contra-ataques são armados pelo Gama.Cobrança de escanteio e Ranieri dá um tapinha colocando para escanteio.Ben-Hur se antecipa ao jogador do Gama e impede um lance mais perigoso ao goleiro RanieriJean Carioca bate forte com a perna direita e exige grande defesa de Donizeti.Após doze minutos de paralisação, o jogo é recomeçado.Treinadores aproveitam para repassar orientações aos jogadores.Apagão no Frasqueirão. Queda de energia paralisa o jogo.Troca de passes e Jean Carioca toca para Luisinho Netto, que bate forte com perigo ao goleiro Donizeti.Luisinho Netto cobra falta dentro da área e Warley cabeceia mal. Fraco nas mãos do goleiro Donizeti.Gama começa a equilibrar as ações de ataque e preocupa a defesa alvinegra.Sufoco na área alvinegra em uma confusão onde Ranieri não segurou a bola, que ainda bateu no travessão. Na conclusão, o jogador do Gama erra o chute. Arbitragem já havia paralisado o lance.Luisinho Netto cobra escanteio com perigo e a zaga do Gama afasta da área.Jogo movimentado com o ABC dominando as ações, mas o Gama chega com certo perigo.Outra vez Warley. Dessa vez em cruzamento de Jean, mas o atacante alvinegro não alcança a bola.Warley marcou o gol após cruzamento de Luisinho Netto, mas é invalidado pelo árbitro.Blitz alvinegra na área do Gama em bola cruzada batida por Luizinho Netto com perigo.ABC vai pressionando o Gama nos primeiros minutos sem deixar a equipe visitante jogar.