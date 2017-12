Lula inaugura Termoaçu por vídeo conferência em sala reservada para autoridades

Vlademir Alexandre Comitiva de Lula deve chegar ao auditório da Ufersa por volta do meio-dia

Neste momento o presidente Lula, está reunido com a governadora Wilma de Faria e mais algumas autoridades no hotel. Em seguida, eles irão almoçar e participar da inauguração via vídeo conferência. O evento é registro e não terá a presença da imprensa.A expectativa é que por volta do meio dia, a comitiva do presidente chegue ao auditório da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa). O local já acomoda vários convidados, estudantes e moradores da comunidade que participarão da inauguração das instalações da instituição.