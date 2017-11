Atentado a João Grandão: diligências no interior foram frustradas Delegado César Rodrigues foi à região Central do Estado nesta quinta, mas não obteve êxito na diligência.

A diligência comandada pelo delegado César Rodrigues nesta quinta-feira (11) em uma cidade do interior do Estado foi frustrada. O titular do 10º Distrito Policial investiga o atentado ao ex-policial militar João Maria da Costa Peixoto, o João Grandão.



“Tivemos a informação que um homem baleado estava em uma cidade da região Central. Fomos até e realmente comprovamos a denúncia, mas não era quem estávamos procurando”, falou o delegado.



César Rodrigues procura por um homem baleado porque há notícias de que um dos homens que tentou matar João Grandão foi ferido pelo ex-policial.



“O que nos resta agora é esperar que João grandão receba alta do hospital para colher o depoimento dele e ver se conseguimos alguma informação que possa nos levar aos criminosos”, disse o delegado.



João Grandão, que foi expulso da Polícia Militar após ser condenado por um assassinato, sofreu um atentado na segunda, no momento em que saía de casa para ir à faculdade de Direito que cursa. De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado, quatro homens em um Fiat Uno o abordaram assim que ele entrou no Gol dele.



Grandão foi atingido por cinco disparos. Ele conseguiu revidar ao atentado e matou um dos criminosos. Wagner Florêncio da Costa Silva, que tinha 24 anos, morreu após ser atingido com um tiro no peito. Ele era condenado de Justiça e estava foragido.



João Maria da Costa Peixoto ganhou notoriedade na crônica policial após ser preso, em 2002, sob acusação de integrar um grupo de extermínio responsável por vários assassinatos na Grande Natal.