Torcida do América terá direito a 1.552 ingressos no clássico

Fred Carvalho Reunião entre a polícia e as torcidas foi nesta quarta, no comando da PM

O esquema de segurança do jogo foi traçado em uma reunião entre torcidas organizadas dos dois clubes, a Polícia Militar e o Ministério Público na manhã desta quarta-feira (9). Foi definido que a torcida americana ficará do lado esquerdo do módulo 1 do estádio (ao lado das cadeiras numeradas).“Isso foi definido pelo ABC, que o mandante do jogo e tem direito a isso pelo Estatuto do Torcedor. Mas na reunião de hoje decidimos como será a chegada e saída dos torcedores para evitar confrontos”, falou o coronel PM Ricardo Albuquerque, comandante do Policiamento da Capital (CPC).Ao todo, 800 policiais serão empregados na partida. “São PMs do Choque, do Canil, da Rocam, da Cavalaria e da Inteligência. Nossa meta é repetir o sucesso de outros grandes jogos realizados aqui em Natal, quando não foram registradas brigas de torcidas”, disse o coronel.Esses policiais começarão a trabalhar quatro horas antes do jogo e ficarão espalhados pelas vias de acesso ao Frasqueirão. “Também vamos escoltar as torcidas organizadas para evitar confronto. E, na saída, o trabalho de dispersão será o mesmo”, contou. Aind anão foi definido, mas como estará em número menos, a torcida do América deverá ser a primeira a deixar o estádio.Além do trabalho preventivo e ostensivo da PM, uma delegacia e um juizado especial serão montados dentro do estádio no sábado. Haverá detectores de metal nas entradas do Frasqueirão e não será permitida a entrada de pessoas com lata, garrafas ou bobinas de papel.Os torcedores concordaram com o que foi acordado na reunião. “Temos que fazer isso até mesmo para preservar o espetáculo. A polícia faz seu papel ao tentar coibir a violência”, disse Fernando Fernandes, da torcida do ABC.Para o americano Victor Hugo, agora é esperar que tudo saia bem. “Já está tudo planejado. Agora é esperar que tudo dê certo e que vença o melhor em campo”, concluiu.