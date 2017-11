Daniel Dias é prata nos 100m peito SB4

Divulgação/CPB Nadador brasileiro já soma sete medalhas.

A prova dos 100m peito é uma das mais fracas do brasileiro. Imagina as mais fortes. O resultado disso são as sete medalhas já conquistadas por Daniel em Pequim. Agora são 4 ouros, 2 pratas e um bronze."Esse resultado me surpreendeu. Nadei muito forte de manhã e tive de nadar mais forte ainda na final", afirmou Daniel.

Fonte: www.cpb.org.br