Receita libera consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2008

A Receita Federal libera nesta quarta-feira (8), às 9h, a consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2008 (ano-base 2007). Cerca de 1,5 milhão de restituições serão liberadas, no valor total de R$ 1,4 bilhão.O dinheiro estará disponível nos bancos no dia 15 de outubro, com correção de 6,03%. As consultas poderão ser feitas na página da Receita na internet . O contribuinte também pode ligar para o telefone 146 e informar o número do CPF para saber se foi contemplado no quinto lote. Até o final do ano, o órgão ainda leve liberar mais dois lotes regulares.Quem não informou o número da conta para o depósito deve procurar uma agência do Banco do Brasil e pedir a transferência para qualquer banco em que tenha conta corrente ou poupança. O contribuinte também pode ligar para os telefones 4004-0001 (nas capitais) ou 0800-729-0001 (demais localidades) para repassar os dados.