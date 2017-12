Reitor da Ufersa afirma que Lula é o presidente que mais fez pela educação Josivan Barbosa classificou como “ato iluminado do presidente” a sanção da lei que concebeu a Universidade.

Mossoró - O reitor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Josivan Barbosa, foi o primeiro a discursar no evento realizado na tarde desta sexta-feira (19), em Mossoró. Ele classificou como “ato iluminado do presidente” a sanção da lei que concebeu a Universidade.



Josivan Barbosa agradeceu ainda ao ministro da Educação, Fernando Hadadd e a bancada federal do Rio Grande do Norte, além da governadora Wilma de Faria, pelo empenho deles na reforma da Universidade Federal de Mossoró.



“Essa é uma grande honra para Mossoró e para os 1636 municípios do semi-árido. Nós estamos muito felizes com a presença do presidente. O senhor Luis Inácio Lula da Silva é o presidente que mais prestou serviço à educação do Brasil, e, especialmente do Rio Grande do Norte”, afirmou.