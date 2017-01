Governo realiza seleção para curso superior em gestão pública São 50 vagas distribuídas para os órgãos da administração estadual, levando em consideração a demanda do funcionalismo de cada área.

A Escola de Governo do Rio Grande do Norte realiza no próximo sábado (12) o processo seletivo para a escolha da nova turma do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública. Dos 265 candidatos inscritos, 160 foram selecionados, de acordo com as funções relacionadas.



Ao todo, são 50 vagas distribuídas para os órgãos da administração estadual, levando em consideração a demanda do funcionalismo de cada área. A secretaria com o maior número de selecionados foi a de Saúde (Sesap) com 63 servidores, o que representa uma concorrência de 15 candidatos para cada vaga. No caso da Polícia Militar, contemplada este semestre com duas cadeiras no curso, a concorrência foi maior, ficando em 21 candidatos para uma vaga.



Atualmente, 100 servidores estaduais efetivos estão matriculados no curso de graduação de tecnólogo em gestão pública que é ministrado pela Universidade Potiguar. O Governo do Estado ainda está dando a oportunidade de capacitação a outros 50 funcionários públicos que cursam a pós-graduação em Qualidade de Vida pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.



O Curso Superior em Tecnologia da Gestão Pública tem a duração de 2 anos e tem o objetivo de formar cidadãos com habilitação técnica e liderança de gestores públicos, capazes de contribuir para a implementação e otimização das políticas públicas. O Governo do Estado custeia R$160 do valor das mensalidades, deixando para os servidores uma taxa de R$ 40 mensais, descontada na folha de pagamento.



Provas

A seleção vai acontecer no Campus da Unp, na Avenida Salgado Filho, a partir das 8h45. Os candidatos deverão comparecer aos locais de provas com no mínimo de meia-hora de antecedência, portando documento oficial de identificação com foto. A aula inaugural para os aprovados será realizada em 04 de agosto.



Fonte: Assessoria de imprensa