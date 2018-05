Morte em Pium: coronel é exonerado do Batalhão de Parnamirim

O coronel Paulo Roberto de Albuquerque Costa foi exonerado do cargo de comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar, em Parnamirim, na manhã desta sexta-feira (24). O motivo foi o fato de o oficial ter declarado à imprensa que o correto em abordagem policial é atirar “na cabeça”. A decisão pelo afastamento foi do comandante geral da PM, coronel Marcondes Rodrigues Pinheiro.“Não posso admitir que um comandante de um Batalhão dê uma declaração desse tipo. Nossa missão é prezar pela vida, não tirar a vida de ninguém. O que ele disse foi inconseqüente e impensado. Fez juízo de valor. E isso não pode vir de um homem que comanda cerca de 300 policiais”, falou o coronel Marcondes ao

Nominuto.com

Em entrevista ao jornal Tribuna do Norte na quarta-feira, o coronel Albuquerque disse: “É legítima defesa, meu amigo. Eu atiro é na cabeça. Se os caras atiraram primeiro, eu não vou atirar como se atira em passarinho”.Ele se referia ao incidente envolvendo policiais militares que atiraram contra dois homens em uma moto em uma barreira em Pium. O estudante Diego Coelho de Oliveira, de 21 anos, morreu nessa abordagem. Na versão do oficial, o estudante teria atirado contra os policiais.A declaração do coronel Albuquerque vai de encontro a um laudo do Itep divulgado nesta quinta (23). O documento aponta que Diego Coelho não efetuou disparo de arma de fogo contra os PMs.O caso está sendo investigado paralelamente pela Polícia Civil e pela Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed). Três policiais que teriam participado da da ação foram afastados de suas funções até o fim das investigações.

Nominuto.com

tentou entrar em contato com o tenente-coronel Paulo Albuquerque, mas o telefone funcional dele já havia sido devolvido ao 3º Batalhão, onde ele não estava.