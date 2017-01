ABC ótimo no ataque, mas confuso na defesa - análise O empate não foi bom, mas o jogo foi de ótima qualidade.

Uma noite do artilheiro Valdir Papel. Depois de quatro meses de jejum, o centroavante do ABC foi a maior figura da partida de hoje (5) à tarde no empate de 3 a 3 diante do Ceará. O resultado para o alvinegro não foi bom, é bem verdade, mas o fato de conseguir igualar depois de estar perdendo de 3 a 1 alivou a pressão da torcida. Além do que, foi um jogão de bola.



No primeiro tempo, o ABC mandou no jogo, o trio Rodriguinho, Bosco e Alexandre infernizavam a defesa do Ceará nas jogadas tramadas para a conclusão de Valdir Papel. O alvinegro natalense só passava aperto nas investidas de Luís Carlos e Vavá, alimentados pelo bom segundo volante Cleisson.



A expulsão do goleiro Marcelo Bonan, aos 17 minutos de jogo, ofereceu a chance do ABC fazer seu primeiro gol e ampliar. Mas algumas chances foram desperdiçadas, a mais clara delas com Allyson que recebeu um passe primoroso de Rodriguinho, chutando por cima. A bola veio no chão e ele ficou de cara.



O Ceará, mesmo com um homem a menos conseguiu se rearrumar. Começou a incomodar a defesa do ABC que, hoje, não reeditou suas melhores atuções. Aos 42 minutos em jogada pela esquerda, a bola foi cruzada e Luís Carlos empatou o jogo. Adelmo, como em outros lances do jogo, chegou atrasado na cobertura. O primeiro tempo terminou igual, uma resultado injusto para o ABC.



No segundo tempo, o técnico Lula Pereira arrumou seu time, e pelo lado do ABC, o treinador Ferdinando Teixeira errou ao trocar Fabiano por Ivan. Ao invés de ganhar em força de ataque o ABC perdeu muito lá atrás, e com a expulsão de Jean, aos 7, a coisa desgringolou. O Ceará fez 2 a 1 e 3 a 1, poderia ter decidido a partida.



Nesse hora, o treinador do ABC voltou a mudar, mas dessa vez acertou. Saíram Rodriguinho e Bosco para as entradas de Marcelinho e Jean Carioca. Teoricamente não pareciam boas mudanças, já que Bosco foi no jogo um dos melhores em campo. Mas o ABC estava sentindo e precisava mudar.



Nessa hora, muito mais que a mudança tática do ABC ter dado certo, foi a defesa do Ceará que bateu cabeça. Dezinho fez pênalti desnecessário em Alexandre, e Valdir Papel diminuiu. Esse pênalti foi a única coisa que Papel não fez tão bem no jogo, mas estava num dia iluminado e bola passou dentro da mão do goleiro Gustavo.



Papel, em grande estilo empatou de cabeça, e o ABC voltou a aacreditar na vitória. Com isso, a partida ficou franca, o juiz deixou de marcar um pênalti claro para o Ceará em Luís Carlos, e Ciel, que entrara, enlouqueceu a defesa do ABC, driblou Paulo Musse e chutou na trave. O ABC pressionou mais até o final, mas o confronto ficou na igualdade.



De estranhar somente que um time com tantos jogadores de marcação como o ABC, ceda tantos claros e ofereça tantas chances ao adversário. Foi, sem dúvida, por tudo, pela paz e festa das torcidas em campo, pelo futebol apresentado, um dos melhores jogos da Série B. ABC e Ceará de parabéns.



Atuações do ABC



Paulo Musse - fez duas defesas espetaculares, mostrou firmeza e não teve culpa nos gols que tomou. Nota 8



Fabiano - bem no jogo, fez coberturas, salvou inclusive um lance de gol claro do Ceará. Saiu poor questões táticas. Nota 7



Paulo César - não reeditou suas melhores atuações, foi muito envolcido pelos atacantes do Ceará. Nota 5



Ben-Hur - também muito atabalhoado, errou muitos lances fáceis, chegou atrasado na marcação. Não esteve numa boa jornada. Nota 5



Bosco - fez um excelente primeiro tempo, caiu no segundo tempo com todo o time. Foi muito importante em todas as jogadas de ataque do time. Nota 8



Jean - fez um jogo meio perdido, longe do Jean de outras jornadas. Acabou expulso no segundo tempo. Nota 4



Adelmo - sempre entre os zagueiros, quase sempre chega atrasado na marcação, assim como no lance do gol, e faz muitas faltas. Mostrou hoje bom passe e fez várias inversões de jogadas inteligentes. Nota 6



Rodriguinho - começou bem como sempre, fazendo passes precisos, deu um gol feito para Allyson, além de triangulações perfeiras com Bosco e Allyson. Caiu no segundo tempo, assim como todo o time. Foi substituído. Nota 6,5



Alysson - foi bem no jogo, mas não tão insinuante como nas outras partidas. Teve grande chance de marcar, e acabou pecando também nos lances de marcação. Tem como forte seu passe na área. Nota 7



Alexandre - de novo mostrou ser o atacante companheiro que Papel estava precisando. Sempe vai pra cima, joga de forma vertical, é um segundo atacante de muita qualidade. Faltou só o gol. Nota 8.



Valdir Papel - jogando na sua função, sem ser atrapalhado pelo esquema, fazendo seu "papel" de homem de área ele é o cara. E hoje ele fez tudo certo. Por baixo e muito mais por cima, além de passes e jogadas de alto nível. Se existe uma atuação perfeita essa foi hoje a de Valdir Papel pelo três gols. Nota 10



Marcelinho - entrou bem, melhorou novamente o passe do ABC, só precisava arriscar mais as jogadas ofensivas. Nota 7



Jean Carioca - entrou muito bem no jogo, apareceu para suprir a falta de Bosco, e criou grandes jogadas, e quase até gol marca. Nota 8



Ferdinando Teixeira - errou na troca do primeiro tempo. Precisava esperar um pouco mais para mudar. Fabiano, ficou provado pela forma como o time ficou vulnerável, que não era Fabiano o homem a ser sacado. Mas acertou nas outras mudanças e voltou a equilibrar seu time. Nota 7,5