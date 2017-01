ABC 3 x 3 Ceará: fim de jogo Jogo é válido pela nona rodada da série B e pode deixar o alvinegro que vencer próximo do G4.

FIM DE JOGO



46 minutos - ABC é só pressão nos últimos minutos para chegar ao quarto gol.



43 minutos - Lance perigoso!! Bola chutada e bate na trave. Fica a dúvida se ela entrou ou não no gol cearense, mas a arbitragem diz que não.



41 minutos - Lance perigoso! Ciel recebe passe livre, se livra da marcação e bate dentro da área, mas acerta a trave de Paulo Musse.



38 minutos - Ceará tenta chegar em lances de bola parada, mas a zaga alvinegra e Paulo Musse impedem o gol.



35 minutos - Lances perigosos de ambas as partes empolgam os torcedores que estão no Frasqueirão.



32 minutos - Lance perigoso!! Luis Carlos entrou na área e quase marca o quarto gol, mas Paulo Musse faz a defesa.



31 minutos - Jogo fica emocionante no Frasqueirão com as duas equipes atacando em busca da vitória.



29 minutos - Lance perigoso!! Ivan recebe passe no contra-ataque e quase marca o quarto gol.



27 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO ABC!!! Valdir Papel faz o terceiro gol do ABC e o terceiro dele na partida. Cruzamento na área e o atacante alvinegro sobe mais alto que a zaga para cabecear bem. A bola bateu na trave antes de entrar no gol.



23 minutos - Lance perigoso! Ivan leva perigo a Gustavo em bola cruzada direta para o gol quase surpreendendo o goleiro cearense.



22 minutos - Lance perigoso! Cleisson faz boa jogada dentro da área do ABC e cai em lance duvidoso, mas o árbitro manda o jogo seguir.



19 minutos - Partida fica emocionante no Frasqueirão com as duas equipes em busca do gol. O Ceará querendo manter a vitória e o ABC, pelo menos, chegar ao empate.



17 minutos - GOOOOOOOOOOL DO ABC!! Valdir Papel bate com categoria e desconta para o alvinegro marcando seu segundo gol deixando a partida emocionante no Frasqueirão.



16 minutos - Pênalti a favor do ABC!! Alexandre é puxado dentro da área e o árbitro marca.



14 minutos - GOOOOOOOOOOL DO CEARÁ!! Luis Carlos recebe o passe, dribla a zaga alvinegra e bate para marcar o terceiro gol do vovô.



11 minutos - GOOOOOOOOOOL DO CEARÁ!! Chicão dominou a bola fora da área e bateu rasteiro de longe para virar o jogo a favor dos cearenses.



8 minutos - Lance perigoso! Valdir Papel lança "de letra" para Alexandre, que recebe livre e chuta em cima de Gustavo.



7 minutos - Lance perigoso!! Rodriguinho e Paulo Musse salvam o ABC de tomar a virada.



6 minutos - Jean é expulso pelo árbitro após cometer falta. Agora, as duas equipes com dez jogadores.



5 minutos - ABC equilibra as ações no campo e vai em busca do segundo gol.



3 minutos - Bola cruzada na área e Valdir Papel quase marca o segundo gol do alvinegro.



2 minutos - Ceará começa o segundo tempo disposto a virar o jogo e Paulo Musse já faz a primeira defesa.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



46 minutos - Cruzamento perigoso de Alysson, mas a zaga cearense afasta o perigo.



44 minutos - Lance perigoso!! Gustavo se assusta com o chute de fora da área e espalma a bola, que quase é aproveitada por Valdir Papel.



42 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO CEARÁ!! Luis Carlos empata o jogo em cruzamento de Fábio Vidal. O atacante cearense cabeceou certeiro no canto de Paulo Musse.



40 minutos - Lance perigoso!! Alysson chuta forte e a bola passa por cima do gol cearense.



39 minutos - Lance perigoso!! Vavá arrisca forte de fora da área e a bola passa perto da trave de Paulo Musse.



35 minutos - Mais Querido domina o vovô cearense no primeiro tempo.



32 minutos - ABC é só pressão após marcar o primeiro gol. Valdir Papel mostra muita disposição após desencantar na série B.



30 minutos - Outra jogada perigosa do ABC com Alexandre, que é derrubado perto da entrada da área do goleiro Gustavo.



29 minutos - Alysson coloca a bola na frente e cai em disputa com jogador do Ceará. Árbitro diz que não houve falta.



27 minutos - GOOOOOOOOOOL DO ABC!! Cruzamento de Bosco pela direita e Valdir Papel meteu a cabeça no canto do goleiro Gustavo para desencantar e marcar o primeiro gol do ABC, no Frasqueirão.



26 minutos - Ceará chega com perigo, mas o goleiro Paulo Musse fez a defesa com facilidade.



23 minutos - Quase!! Alysson perdeu boa chance de abrir o placar. Ele dominou dentro da área e bateu para fora.



19 minutos - Bosco cobra falta perto da área cearense em cima da barreira. Gustavo é quem tem a responsabilidade de ser o goleiro alencarino agora.



17 minutos - Lance perigoso!! Paulo César lançou Valdir Papel, que consegue tocar a bola tirando de Marcelo Bonan. Ele saiu da área, mas o vento mudou a trajetória da bola. O goleiro tocou com a mão e foi expulso pelo árbitro.



15 minutos - E a pressão alvinegra continua em cima do Ceará continua, mas não resulta em gols.



12 minutos - Jogadas com os laterais e pelo meio com Rodriguinho são os principais trunfos do ABC para chegar ao gol. Alysson chuta para defesa de Marcelo Bonan.



9 minutos - ABC pressiona o Ceará e consegue duas cobranças seguidas de escanteio.



8 minutos - Jogo é movimentado no Frasqueirão no duelo de alvinegros nordestinos.



6 minutos - Ceará tenta o contra-ataque após cobrança de escanteio do alvinegro potiguar.



4 minutos - Quase!! Rodriguinho entra pelo meio e o goleiro Marcelo Bonan salva por duas vezes em uma falha da zaga cearense.



3 minutos - As duas equipes não se acanham e sobem ao ataque. Trabalho para as defesas.



1 minuto - ABC começa tomando a iniciativa do jogo, mas o alvinegro cearense não se deixa intimidar e joga forte.



ABC e Ceará fazem o confronto de alvinegros nesta nona rodada da série B e marca um confronto direto para chegar ao G4 da competição.



O alvinegro potiguar está na oitava colocação com doze pontos somados enquanto o vovô cearense ocupa a décima colocação.



A partida é marcada por um forte esquema de segurança para garantir que não haja violência entre as torcidas nem represália pela morte do torcedor do América após o jogo contra o Ceará, em Fortaleza.